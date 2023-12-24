Врачи диагностировали грипп А у 55 детей, следовавшего в поезде Тюмень – Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, рассказала в своем Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Напомним, что 126 детей из Краснодонского района ЛНР побывали в детском лагере «Олимпийская Ребячка» в пригороде Тюмени. На обратном пути многие из них заболели гриппом. Медики сняли их с поезда и доставили в Саратовскую областную инфекционную больницу.

Глава ведомства отметила, что в общей сложности заболели 89 человек. Она добавила, что «у 55 детей выставлен диагноз – грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция». Пащенко пояснила, что у всех заболевших состояние удовлетворительное.