Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте

«Вчера в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.