Рэпера Vacio арестовали за хулиганство на вечеринке Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы арестовал и оштрафовал рэпера Vacio (Николай Васильев) за хулиганство на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой — он пришел туда практически голым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что в ночь на 21 декабря Ивлеева устроила вечеринку, участникам которой предлагалось прийти на нее полуобнаженными, в одном из московских клубов. После появления в интернете видео с этого мероприятия им заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
В частности, к ответственности за появление на вечеринке в практически голом виде привлекли Vacio. Его признали виновным по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Суд назначил ему 15 суток ареста и штраф в размере 200 тысяч рублей.