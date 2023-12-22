Лефортовский суд Москвы арестовал и оштрафовал рэпера Vacio (Николай Васильев) за хулиганство на вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой — он пришел туда практически голым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в ночь на 21 декабря Ивлеева устроила вечеринку, участникам которой предлагалось прийти на нее полуобнаженными, в одном из московских клубов. После появления в интернете видео с этого мероприятия им заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.