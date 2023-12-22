Разбившему «Панцирь-С» военному вынесли приговор

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, разбившему зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» об железнодорожный мост на Пулковском шоссе. По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, мужчине был назначен крупный штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали свыше 13,9 млн рублей по гражданскому иску о возмещении имущественного ущерба, поданного Министерством обороны России.

Инцидент с участием ЗРК «Панцирь-С» произошел в конце июня 2023 года. Следствие установило, что старший боевой машины не перевел в походное (сложенное) положение автономный оптический пост, в результате чего произошло столкновение ЗРК с мостом. Суд признал, что военнослужащий действовал в нарушение требований действующего законодательства, обязывающих его предотвращать повреждение боевой техники. Отмечается, что суд также учел ряд смягчающих обстоятельств при вынесении приговора. В частности подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.