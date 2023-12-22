В аэропорту Калуги отменен план «Ковер»
Международный аэропорт «Калуга» возвращается к обычному режиму работы, введенный из-за появления беспилотника план «Ковер» снят. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба воздушной гавани.
«План «Ковер» снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, сегодня около 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотника над территорией Калужской области.
Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, был введен в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Позднее ограничения были сняты.