В аэропорту Калуги отменен план «Ковер»

Международный аэропорт «Калуга» возвращается к обычному режиму работы, введенный из-за появления беспилотника план «Ковер» снят. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба воздушной гавани.

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«План «Ковер» снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, сегодня около 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотника над территорией Калужской области.

Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.