Героя скандальной вечеринки Ивлеевой арестовали

Рэпера Vacio (Николай Васильев), который стал звездой вечеринки Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», арестовали на 15 суток, сообщил он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на мероприятие исполнитель явился в одном носке.

15 суток угу пока, — написал он.

Как сообщил Telegram-канал «MASH», рэпера также оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В суде заявили, что он распротранял соотвествующие публикации.

Вечеринку в клубе «Мутабор» организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя с выбором одежды. А на пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом, стоимость которого, по информации Baza, составляет 23 млн рублей.