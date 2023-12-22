Расстрелявшего студентов в Праге заподозрили в убийстве младенца

Давид Козак, расстрелявший студентов университета в Праге, заподозрен в убийстве еще двух человек - мужчины и его двухмесячной дочери. Об этом сообщает Pražský deník со ссылкой на пресс-конференцию полиции.

По данным полицейских, отец и дочь были убиты в одном из пражских лесопарков 15 декабря, за несколько дней до нападения на студентов. Мотивов двойного убийства полиция пока не установила.

24-летний студент исторического факультета Давид Козак напал на студентов Карлова университета 21 декабря. Жертвами нападения стали 14 человек, 25 получили ранения, сам стрелявший совершил самоубийство.

Сообщалось, что за несколько часов до нападения Козак убил своего отца.