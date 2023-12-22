"Волна-убийца" нарушила систему управления норвежского лайнера с сотнями пассажиров

Норвежский круизный лайнер потерял управление, когда "волна-убийца" разбила окна капитанского мостика во время плавания в Северном море в четверг.

Круизный лайнер "Мод" с 266 пассажирами на борту, следовавший в Англию, потерял управление после того, как на нем отключилось электричество, сообщил датский объединенный координационный центр спасения, уточняет Reuters. Сильный ветер разбил окна на мостике судна, в результате чего внутрь хлынула вода. "Временная потеря мощности" произошла после того, как на "Мод" обрушилась "волна-убийца", сообщил The New York Post судовладелец.

Корабль, на котором также находился 131 член экипажа, следовал из Флоро в Норвегии в Тилбери в Великобритании, уточнили в компании. Представитель датского объединенного спасательно-координационного центра заявил, что "ситуация находится под контролем", судном управляли вручную из машинного отделения.