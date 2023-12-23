В Москве участница "Каскадерской елки" сломала руку на шоу

В Москве на "Каскадерской елке" одна из участниц во время трюка сломала руку. Девушка госпитализирована, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Мероприятие проходило в парке "Мастер Панин" в районе Раменки.

Девушка по имени Юлия стояла на горящих стойках. Судя по всему, девушка должна была выполнить трюк в момент, когда стойки сбивал легковой автомобиль.

Но все пошло не по плану: девушка не успела выполнить трюк, автомобиль протаранил стойки, а девушка упала на землю с большой высоты.