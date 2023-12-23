В Москве участница "Каскадерской елки" сломала руку на шоу
В Москве на "Каскадерской елке" одна из участниц во время трюка сломала руку. Девушка госпитализирована, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мероприятие проходило в парке "Мастер Панин" в районе Раменки.
Девушка по имени Юлия стояла на горящих стойках. Судя по всему, девушка должна была выполнить трюк в момент, когда стойки сбивал легковой автомобиль.
Но все пошло не по плану: девушка не успела выполнить трюк, автомобиль протаранил стойки, а девушка упала на землю с большой высоты.
Отмечается, что, когда девушку увезли в больницу с переломом, шоу продолжилось.