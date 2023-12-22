В причастности к теракту против российских летчиков заподозрили Украину

В теракте против российских летчиков — выпускников военного училища на Кубани — участвовали сотрудники госорганов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

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Преступление было совершено организованной группой, но ее участники пока не установлены. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский отметил, что к теракту причастна украинская сторона.

По данным следствия, житель Мелитополя Семенов, арестованный судом, приобрел 200 ампул лекарственного препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт. Он шприцом ввел лекарство в алкоголь и выпечку и через курьера отправил в ресторан «Царская охота», где праздновали юбилей выпуска летчики из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ).

Семенов намеревался отравить их. По решению суда он арестован.