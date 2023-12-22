Россиянин поджег дверь музея СВО из-за аферистов и попал под статью о терроризме

Рано утром 21 декабря в полицию сообщили о возгорании. По горячим следам силовикам удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытках взять на его имя кредит по доверенности. Далее позвонил «сотрудник Центробанка» и посоветовал обвиняемому самому взять кредит. Молодой человек послушал аферистов, оформил заем на 190 тысяч рублей и перевел их на банковский счет, который ему продиктовали.