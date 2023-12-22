В Ленобласти арестовали двух человек за попытку нелегально пересечь границу с Финляндией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы в Ленинградской области задержали двух граждан одной из ближневосточных стран при попытке нелегально пересечь границу с Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники пограничного управления в непосредственной близости от государственной границы задержали двух иностранных граждан при попытке незаконного пересечения границы из России в Финляндию. Установлено, что указанные лица являются гражданами одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

При себе у мигрантов обнаружили документы, рюкзаки с теплыми вещами, мобильные телефоны и деньги. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы России группой лиц по предварительному сговору).