Принятый за покойника пассажир рейса на Благовещенск оказался жив

«Умерший» на борту самолета «Уральских авиалиний» мужчина ожил после посадки
«Умерший» на борту самолета «Уральских авиалиний» пассажир пришел в себя после посадки в Сургуте. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас мужчина находится в местной больнице.
Напомним, что инцидент произошел на рейсе Екатеринбург — Благовещенск вечером 21 декабря. Мужчине без ног резко стало плохо, он потерял сознание и, как сочли очевидцы, скончался.
Капитан воздушного судна решил сесть в Сургуте и передал диспетчерам о том, что ему доложили о смерти одного из пассажиров. Однако, как выяснил канал, после посадки мужчина пришел в себя. Его доставили в больницу, где сейчас обследуют. Врачи выясняют, что произошло с мужчиной.
Самолет вскоре после выгрузки пассажира продолжил путь в Благовещенск и достиг места назначения без каких-либо инцидентов.