Принятый за покойника пассажир рейса на Благовещенск оказался жив

«Умерший» на борту самолета «Уральских авиалиний» пассажир пришел в себя после посадки в Сургуте. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас мужчина находится в местной больнице.

Капитан воздушного судна решил сесть в Сургуте и передал диспетчерам о том, что ему доложили о смерти одного из пассажиров. Однако, как выяснил канал, после посадки мужчина пришел в себя. Его доставили в больницу, где сейчас обследуют. Врачи выясняют, что произошло с мужчиной.