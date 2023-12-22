Избиение российского полицейского в кальянной попало на видео

Об инциденте, после которого полицейский стал фигурантом уголовного дела за то, что, защищаясь от нападавших, открыл по ним стрельбу из пистолета, рассказал депута т Госду м ы Александр Хинште йн.

Компания из трех мужчин и двух женщин отказалась покинуть кальянную после закрытия. Пьяные уголовники стали оскорблять персонал, за них заступился оперуполномоченный МВД. Тогда дебоширы напали на него, ударили бутылкой по голове и начали избивать. Полицейский спрятался от них в туалете, но там его догнали и повалили на пол. Во время драки один из напавших вытащил нож и стал бросаться с ним на силовика, тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.