В Чехии установили личности некоторых погибших при стрельбе в Праге

Чешская полиция выяснила личности 11 из 14 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета накануне в Праге. Об этом сообщила пресс-служба полиции в соцсети Х.

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21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл огонь из винтовки по студентам в аудиториях и людям, проходившим в это время под окнами учебного заведения на площади Яна Палаха. Жертвами стрельбы стали 14 человек, еще 25 человек получили ранения. В полиции заявили, что молодой человек тщательно готовился к преступлению, в качестве примера он обращался к событиями из-за рубежа. После совершенного злодеяния Давид К. покончил с собой.

В полиции сообщили, что намерены опознать всех погибших.

По данным Чешского ТВ, у раненых преобладают ранения в голову, грудь и конечности, некоторые из них прооперированы. Состояние раненых стабильное.

Жители Чехии начали сбор средств для помощи пострадавшим, на утро 22 декабря удалось собрать более 2,5 миллиона крон (около $112 тысяч).

Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил траур на территории страны в связи с трагедией.