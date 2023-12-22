Имущество на полтора миллиарда рублей арестовали у российского экс-депутата

В Красноярском крае арестовали имущество бизнесмена и бывшего депутата Романа Гольдмана на сумму, превышающую полтора миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Гольдман находится в международном розыске по делу о крупном мошенничестве. По данным правоохранителей, фигурнат находится в Турции. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который принадлежит Гольдману. Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей.