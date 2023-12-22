Россиянин с тесаком оказал сопротивление полиции и попал на видео

На кадрах видно, как остановленный после проверки алкотестером мужчина идет к своей машине, а в следующий миг вытаскивает оттуда огромный тесак. Силовики потребовали прекратить противоправные действия, но нарушитель порядка лишь принялся играть лезвием и направился в сторону одного из сотрудников. Его коллеги произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и потом скрутили злоумышленника, отобрав у него холодное оружие.