В Санкт-Петербурге нашли 100 килограммов кокаина в контейнерах с бананами
Таможенники изъяли 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге. Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале, наркотик прибыл в Россию в контейнерах с бананами на судах из Бельгии.
Сотрудники ФТС обнаружили в технологических полостях рефрижераторной установки 100 брикетов, упакованных в пленку коричневого цвета. Анализ показал, что в них находился кокаин.
Возбуждены два уголовных дела — по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к преступлению разыскивают, о каких-либо задержаниях в ФТС не сообщают.
Напомним, что 20 декабря ФСБ сообщила, что в Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Силовики установили двух граждан России, которые прибыли в столичный регион специально для проведения многоэтапной операции по переправке запрещенных веществ — мужчин заключили под стражу. Им грозит до пожизненного лишения свободы.