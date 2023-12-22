В Санкт-Петербурге нашли 100 килограммов кокаина в контейнерах с бананами

Таможенники изъяли 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге. Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале, наркотик прибыл в Россию в контейнерах с бананами на судах из Бельгии.

Сотрудники ФТС обнаружили в технологических полостях рефрижераторной установки 100 брикетов, упакованных в пленку коричневого цвета. Анализ показал, что в них находился кокаин.

Возбуждены два уголовных дела — по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к преступлению разыскивают, о каких-либо задержаниях в ФТС не сообщают.