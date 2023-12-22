В Петербурге таможня обнаружила 100 кг кокаина в ящиках с бананами из Бельгии

Таможенники задержали 100 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Брикеты с наркотиками обнаружили в грузе из Бельгии, сообщили в Telegram-канале ФТС России. "Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки", — говорится в сообщении. Сотрудники таможни завели два уголовных дела и передали груз в следственные подразделения МВД России на транспорте. На этой неделе необычную находку сделали сотрудники транспортной полиции в московском аэропорту Шереметьево. Внутри коробки, прибывшей из Таиланда, оперативники обнаружили банки из-под сладостей — шоколадного крема и карамельного сиропа — наполненные гашишным маслом. Общая масса запрещенного вещества была около двух килограмм. Еще более неожиданной стала находка сотрудников Госавтоинспекции в Кемеровской области. По версии МВД, в Прокопьевске они остановили автомобиль, а при проверке документов водителя в паспорте был найден сверток с наркотиками.