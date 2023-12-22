Мужчина умер на борту самолета по пути в Благовещенск

Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел накануне вечером, медики на борту пытались оказать пассажиру помощь, но он скончался.

Спустя примерно час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. В итоге командир лайнера посадил лайнер в Сургуте. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира. Вскоре борт продолжил полет и прибыл в Благовещенск.