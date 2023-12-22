СФ одобрил уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Совет Федерации России утвердил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
Кроме того, в России вводится наказание за публичное распространение ложной информации и оказание содействия в исполнении решений других стран об уголовном преследовании добровольцев, передаёт ТАСС.
По ст. 207.3 УК России предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, по ст. 280.3 УК России — до семи лет тюрьмы, а по ст. 284.3 УК России фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии.