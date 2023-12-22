Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии . Об этом сообщает ТАСС .

Изменения появятся в статьях 280.3 и 284.3 Уголовного кодекса России, предусматривающие наказание за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно законопроекту, обе статьи будут касаться и добровольцев Росгвардии. По уголовным статьям о дискредитации военнослужащих наказание составляет до 5 лет, а за повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.