Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
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Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения появятся в статьях 280.3 и 284.3 Уголовного кодекса России, предусматривающие наказание за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно законопроекту, обе статьи будут касаться и добровольцев Росгвардии. По уголовным статьям о дискредитации военнослужащих наказание составляет до 5 лет, а за повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.

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