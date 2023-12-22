Создателя Mr. Freeman Мунтяна оштрафовали за дискредитацию ВС России

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна. Основанием для этого послужила дискредитация с его стороны российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 УК РФ), передает РИА Новости. Суд назначил Мунтяну штраф в размере 40 тысяч рублей. Павел Мунтян — основатель проектов концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net ("Масяня", "Синий воробей"), автор анимационного проекта Mr Freeman, продюсер мультсериалов об Ам Няме и "Куми-Куми" и др. В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. В декабре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении российского писателя Бориса Акунина за публичное оправдание терроризма и публичное распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Позднее он был объявлен в международный розыск. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".