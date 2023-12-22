Россиянка тайно родила в бане и закопала ребенка в сугроб

По сообщению полиции, близкие россиянки якобы не догадывались, что их родственница беременна; не знал об этом и ее супруг. Когда женщина почувствовала, что скоро начнет рожать, то соврала мужу, что пойдет в поликлинику с больной спиной, а сама отправилась в баню. Отец мужа россиянки случайно заметил уже родившую женщину с ребенком, убежал вызвать скорую, а по его возвращении ребенка в руках невестки уже не было.