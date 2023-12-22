Экс-главу пенсионного фонда по Красноярскому краю приговорили к 12,5 года колонии

КРАСНОЯРСК , 22 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Красноярска приговорил к 12,5 года колонии бывшего управляющего отделения Пенсионного фонда России по краю Дениса Майбороду за получение взяток и растрату на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Сегодня Советский районный суд Красноярска признал экс-главу ПФР края виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С учетом позиции гособвинителя ему назначено 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 1,3 млн рублей и запрет занимать определенные должности сроком на 14 лет", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2015 и 2017 годах Майборода и его заместитель Алексей Трофимов потратили деньги фонда на приобретения нежилых помещений по завышенной цене. Размер ущерба превысил 100 млн рублей. Также его обвиняли в получении взяток, при посредничестве заместителя, на сумму более 18 млн рублей. Майборода вину не признал, заявлял, что нежилые помещения для фонда приобрел по рыночной цене, взятки не получал. В январе 2022 года Трофимов был приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс.