Полицейские задержали устроивших поджог релейного шкафа в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Московской железной дороги в Подмосковье.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 281 УК России», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, молодые люди 13 декабря, находясь на 320-м километре перегона, подожгли релейный шкаф по указаниям «путём переписки в мессенджере».

Уточняется, что подростки признали вину.