Склад мясокомбината горит в подмосковных Химках

Огонь охватил 200 квадратных метров склада мясоперерабатывающего комбината в Химках, пожар локализован. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

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«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, «самостоятельно на улицу вышли восемь человек».

В тушении пожара задействованы 68 человек и 25 единиц техники.