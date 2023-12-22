Склад мясокомбината горит в подмосковных Химках
Огонь охватил 200 квадратных метров склада мясоперерабатывающего комбината в Химках, пожар локализован. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, «самостоятельно на улицу вышли восемь человек».
В тушении пожара задействованы 68 человек и 25 единиц техники.
Ранее на складе с зерном в поселке Красноярском Оренбургской области произошел пожар на площади в 3,6 тысячи квадратных метра. Одноэтажное здание располагалось на территории фермерского хозяйства.
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