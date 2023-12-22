После стрельбы в кадетском корпусе Красноярского края начала работу прокуратура

Информация о многочисленных нарушениях в кадетском корпусе Кедровом, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края, стала основанием для масштабной проверки, которую организовала прокуратура.

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Ведомство заявило о комплексной ревизии в учреждении образования после появившихся накануне сведений о ЧП, связанном со стрельбой из пневматической винтовки и ранением одного из кадетов. Инцидент произошел еще в сентябре, но история не получила огласки - случившееся замалчивали.

Между тем, как выяснилось, опубликованные кадры со стрельбой иллюстрируют лишь одну из забав учащихся корпуса.

"На одном из видео кадет ранил другого из воздушки, на другом - старшие воспитанники вытирают доску пятиклассником, сообщается о периодическом избиении младшеклассников", - рассказали в прокуратуре.