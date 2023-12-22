ОПГ незаконно поставляла иностранные лекарства в несколько российских регионов

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В Перми правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся незаконным сбытом иностранных лекарств в нескольких регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В отношении участников ОПГ возбудили уголовное дело по статье 238.1 УК РФ. По этому делу задержаны четыре человека. Одного из них отправили под стражу, а остальных оставили под домашним арестом. У мужчин прошли обыски.

По версии следствия, с 2020 года жители города Перми создали ОПГ и стали ввозить в Россию более 20 наименований незарегистрированных иностранных лекарств, а потом продавали их в интернете. Стоимость препаратов варьировалась от полутора до 11 тысяч рублей.