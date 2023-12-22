Врачи выявили грипп типа А у 16 из 86 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер и доставили в инфекционную больницу Саратовской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минздраве РФ.

Еще у 70 детей зафиксировали острую респираторную инфекцию, добавили в ведомстве. 38 детей и 11 сопровождавших их взрослых остались здоровы. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко.

Напомним, что группа из 125 несовершеннолетних детей из ЛНР возвращалась из лагеря «Олимпийская ребячка» в сопровождении взрослых. Как рассказывал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, вечером в среду они стали жаловаться на повышение температуры. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей, куда вызвали скорую помощь. Детей доставили на обследование в медицинские учреждения региона