В Петербурге льдина упала на голову ребенку

Ребенок находился на Большом проспекте рядом с жилым домом. Инцидент произошел 20 декабря. Предварительно, у мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы, его направили на обследование.

По данным издания, петербуржец стал как минимум пятым пострадавшим от схода наледи с крыш после начала оттепели в декабре. Ранее мужчине, которого прибило глыбой льда, потребовалось четыре операции. Жителя Петербурга доставили с различными травмами и без создания НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, поместив в противошоковую операционную.