В России нашли отшельника без пальцев, 25 лет прожившего в лесу
В Бурятии волонтеры привезли к врачам отшельника без пальцев рук, 25 лет прожившего в лесу. Как сообщает UlanMedia, все это время мужчина жил в землянке.
По данным РИА Новости, волонтеры из движения «Рожденные помогать» узнали о мужчине от жителей села Десятниковское. Агентство отмечает, что у мужчины ампутированы кисти рук, но на фото, опубликованном UlanMedia, видно, что ампутированы были пальцы.
По словам волонтеров, «только уговоры и индивидуальный подход» позволили привезти его в больницу.
Сейчас мужчине оформляют группу инвалидности. Ему оформили полис ОМС, также для него купили продукты и валенки.
«Комсомольская правда» ранее рассказала, что браконьера-отшельника из Бурятии оштрафовали более чем на полмиллиона рублей. По данным газеты, мужчина прожил в лесу более 17 лет, сейчас ему 44 года. В суде рассказали, что он незаконно добывал баргузинских соболей.