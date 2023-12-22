В России нашли отшельника без пальцев, 25 лет прожившего в лесу

В Бурятии волонтеры привезли к врачам отшельника без пальцев рук, 25 лет прожившего в лесу. Как сообщает UlanMedia, все это время мужчина жил в землянке.

© Движение "Рожденные помогать"

По данным РИА Новости, волонтеры из движения «Рожденные помогать» узнали о мужчине от жителей села Десятниковское. Агентство отмечает, что у мужчины ампутированы кисти рук, но на фото, опубликованном UlanMedia, видно, что ампутированы были пальцы.

По словам волонтеров, «только уговоры и индивидуальный подход» позволили привезти его в больницу.

Сейчас мужчине оформляют группу инвалидности. Ему оформили полис ОМС, также для него купили продукты и валенки.