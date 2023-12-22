Ранее судимого мужчину задержали за убийство матери на северо-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве собственной матери в Северном Медведково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«В квартире жилого дома в Студеном проезде в ходе ссоры ранее судимый мужчина 1968 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевые ранения своей матери 1946 года рождения. Женщина скончалась на месте. Фигурант задержан», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве.

Отмечается, что работу правоохранительных органов координирует и.о. заместителя Бабушкинского межрайонного прокурора Карэн Гладских.