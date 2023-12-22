СМИ: Устроивший стрельбу в Праге вел дневник в Telegram-канале

Устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал, в котором заявил о ненависти к миру и делился планами совершить массовое убийство. Об этом пишет газета Hospodářské noviny.

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге 21 декабря погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Стрелявшим оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак, он покончил собой.

По версии полиции, Давид Козак вел Telegram-канал, который использовал в качестве личного дневника. В своих постах он рассказывал, что намерен осуществить массовое убийство, так как «ненавидит мир и хочет оставить в нем как можно больше боли».

При этом стрелок утверждал, что на совершение преступления его вдохновляют две подобные трагедии в России — в Казани и в Брянске.

Представитель полиции Мартин Вондрашек заявил на пресс-конференции, что в настоящее время проверяется подлинность этих сообщений. Он также уточнил, что Давид Козак перед тем как отправиться в университет убил своего отца.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что записи в Telegram-канале схожи с теми, что оставляли в своих аккаунтах в социальных сетях другие лица, совершившие в Европе в последние годы преступления, схожие со стрельбой в Праге.