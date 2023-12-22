Жительница Вятскополянского района, вытолкнувшая собутыльника в окно, получила 10,5 лет строгого режима

Напомним, 26 августа в комнате общежития, расположенного в городе Сосновке Вятскополянского района, компания распивала спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя из личной неприязни 44-летняя хозяйка комнаты толкнула 58-летнего гостя в открытое окно, в результате чего он упал с высоты 3 этажа на землю. Как сообщили в Следкоме, от полученных травм мужчина скончался в машине «Скорой медицинской помощи». В ходе следствия установлено, что еще в начале августа обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со вторым знакомым нанесла последнему удар тяжелым рюкзаком в область головы, причинив потерпевшему легкий вред здоровью. Ранее она уже была неоднократно судима. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.