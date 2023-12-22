В Челябинске разбился промышленный альпинист в костюме Деда Мороза

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинске организовала проверку по факту падения с 24-го этажа здания промышленного альпиниста в костюме Деда Мороза. Мужчина разбился во время детского праздника, сообщили ТАСС в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"В вечернее время 21 декабря во дворе дома №7 на улице Лесопарковой в Челябинске был обнаружен труп мужчины, который выпал с общего балкона, расположенного на 24-м этаже. В рамках проводимой по факту несчастного случая проверки прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника", - сказали в пресс-центре.

По предварительным данным, мужчина сорвался, так как имело место нарушение правил безопасности. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-центре.