В Новосибирской области директора автошколы будут судить за обман учеников на 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, подозреваемая являлась и.о. директора автошколы в Коченевском районе с 2022 по 2023 год заключала с жителями региона договоры на обучение категории «В». Договоры предусматривали обучение и получение заказчиками документов об образовании, позволяющих сдать квалификационный экзамен в органах ГИБДД на получение водительского удостоверения.

В то же время, и.о. директора заведомо знала, что школа не имела права оказывать образовательные услуги и не могла направить учеников для сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД. Таким образом было заключено договоров на 1,3 млн рублей.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора автошколы Коченевского района по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).<…> В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, – говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Позднее прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и взяла на контроль ход и результаты расследования.

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