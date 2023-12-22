Около 400 человек находятся на дрейфующем в Северном море круизном лайнере

Норвежский круизный лайнер MS Maud попал в шторм в Северном море и столкнулся с трудностями в управлении из-за полученных повреждений. На борту судна находится 266 пассажиров и 131 член экипажа.

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Как передает The Guardian, на данный момент круизный лайнер дрейфует в Северном море. Отмечается, что несколько окон судна было выбито огромной волной.

«На судне нет электричества. Главный двигатель работает, но навигационные системы и радары - нет», - сказал представитель центра, который отвечает за координацию поисково-спасательных операций.

В центре отметили, что примерно в 200 километрах от западного побережья Дании и примерно в 330 километрах от восточного побережья Великобритании в результате шторма были выбиты стекла на мостике судно, что привело к попаданию воды и отключению электроэнергии.

«На данный момент судно подтвердило, что в результате инцидента никто из серьезных пассажиров или членов экипажа не получил травм и состояние судна остается стабильным», - говорится в сообщении компании, владеющей лайнером.