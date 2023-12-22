В жилом доме в российском регионе взорвался газ

В квартире жительницы жительницы Еврейской автономной области взорвался газ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, опубликовавший видеозапись из жилища россиянки.

© ГУ МЧС по Еврейской автономной области

На кадрах видны последствия взрыва: выбитые двери и окна, поломанную мебель и отошедшие от стен обои.

Взрыв произошел в квартире 58-летней жительницы села Аур после того, как женщина чиркнула спичкой, чтобы вскипятить воду. Сама россиянка не получила серьезных повреждений, медицинская помощь ей не потребовалась.

После взрыва по дому пошли трещины. Специалисты обследуют здание и коммуникации на предмет утечки газа.