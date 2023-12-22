Блогера Киселева будут судить за стрельбу на Октябрьском мосту в Новосибирске

Прокуратура утвердило обвинительное заключение в отношении 19-летнего блогера Киселева, который устроил стрельбу из автомобиля на Октябрьском мосту в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Блогера обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с использованием предметов, используемых в качестве оружия».

По версии следствия, 19-летний Киселев во время движения на автомобиле по Октябрьскому мосту выстрелил из неустановленного предмета, тем самым отвлек водителей, а также создал угрозу жизни и здоровью людей.

«Таким образом, обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.