В центре Хабаровска на фоне мороза лопнули трубы с холодной водой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Прорыв труб произошел в районе улиц Льва Толстого и Шеронова, а также Амурского бульвара - эти улицы были сначала затоплены, а затем заледенели из-за того, что в Хабаровске температура опустилась до -33 градусов.