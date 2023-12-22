В Чехии объявили день траура по жертвам стрельбы в Праге

Премьер-министр страны Петр Фиала рассказал, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Он подчеркнул, что всех граждан объединяет чувство боли и сострадания к погибшим и их семьям. «В этот день в 12:00 (14:00 по московскому времени) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии», — приводит издание слова политика.