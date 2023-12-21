В Праге уточнили число жертв стрельбы в университете
В результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Об этом Чешскому радио сообщил глава полиции Мартин Вондрашек.
По его словам, в результате стрельбы погибли 14 человек. Еще 25 получили ранения, десять из них в тяжелом состоянии.
Напомним, что инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем 21 декабря. По предварительным данным, стрелок совершил самоубийство. При этом также рассматривается версия, что он мог быть застрелен полицейским во время задержания. Стрелявшим оказался 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак.
Рамблер: главные новости