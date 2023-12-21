В Праге уточнили число жертв стрельбы в университете

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения. Об этом Чешскому радио сообщил глава полиции Мартин Вондрашек.

По его словам, в результате стрельбы погибли 14 человек. Еще 25 получили ранения, десять из них в тяжелом состоянии.