Полиция Чехии раскрыла личность напавшего на университет в Праге

По данным чешской полиции, стрельбу на территории Карлова университета в центре Праги устроил 24-летний студент Давид К., проживавший в городе Кладно, сообщил местный новостной портал idnes.cz.

Стрелок легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и вел подготовку к теракту, пишет портал idnes.cz, передает ТАСС. Полиция подозревает, что перед нападением на университет Давид К. убил своего отца.