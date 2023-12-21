Полиция Чехии раскрыла личность напавшего на университет в Праге
По данным чешской полиции, стрельбу на территории Карлова университета в центре Праги устроил 24-летний студент Давид К., проживавший в городе Кладно, сообщил местный новостной портал idnes.cz.
Стрелок легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и вел подготовку к теракту, пишет портал idnes.cz, передает ТАСС. Полиция подозревает, что перед нападением на университет Давид К. убил своего отца.
В четверг на философском факультете Карлова университета в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в результате стрельбы минимум 15 человек погибли и 24 человека получили ранения.