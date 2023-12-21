Установлена личность стрелявшего в центре Праге мужчины

Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу в центре Праги. Им оказался 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак. Об этом пишет портал Seznamzpravy со ссылкой на источник.

В полиции пояснили, что в четверг, 21 декабря в розыск был объявлен Давид Козак. Его подозревали в убийстве мужчины в Хостуни недалеко от Кладно.

Позже выяснилось, что объявленный в розыск преступник затем убил 15 и ранил 24 человек на философском факультете Карлова университета в Праге.

Отмечается, что Козак окончил университет со степенью бакалавра по истории и европейским исследованиям, а затем получил степень магистра по истории. Он изучал историю Польши.

«Я не хочу сейчас комментировать мотивацию стрелка, мы все еще оцениваем ситуацию. Я ценю профессиональное вмешательство всех компонентов. Полиция прибыла на место через несколько минут», — отметил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Козак на законных основаниях владел несколькими единицами огнестрельного оружия. Первоначально он застрелил своего отца, а затем направился в Прагу, сообщает портал iDNES.

В мае этого года Давид выиграл премию Мариана Шийковского за свою бакалаврскую диссертацию, присуждаемую Польским институтом в Праге за работы, посвященные Польше с 2018 года.

По данным портала, в чешских СМИ появилась информация, что Козак писал в соцсети заметки, в которых рассказывал о желании совершить убийства.