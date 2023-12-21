Из России экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Республики Хорватия

«Из России экстрадирован гражданин Республики Хорватия Драго Рончевич. В стране гражданской принадлежности он разыскивается за преступления в отношении несовершеннолетних. По информации хорватской стороны, фигурант неоднократно нарушал права своих детей, создавая при этом угрозу их жизни и здоровью. С 2022 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола. В июле текущего года Драго Рончевич был задержан на территории нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос о его экстрадиции был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемый передан компетентным органам Республики Хорватия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.