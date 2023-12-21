Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

Глава полиции Чехии Давид Вондрашек заявил, что число погибших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге возросло до 15.

Об этом сообщает портал Idnes.

Он также уточнил, что ранения получили 24 человека.

Уточняется, что происшествие не связано с международным терроризмом. Злоумышленника на преступление вдохновили нападения со стрельбой в других странах.

Ранее сообщалось о 10 погибших.