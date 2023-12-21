СМИ: напавший на университет в Чехии сначала убил своего отца

Устроивший стрельбу в Карловом университете Праги перед нападением, по предварительным данным, убил своего отца. Об этом сообщило местное издание Lidovky. В результате нападения погибли 11 человек.

«Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала» — пишет издание.

Стрельба началась во время учебы. Студенты сообщили, что сначала услышали звуки, похожие на барабанный бой. Некоторым пришлось прятаться на козырьке здания. Нападавший убил 11 человек, ранил несколько десятков. После этого покончил с собой. Площадь Яна Палаха перед университетом перекрыли, на месте работают полиция и скорая.