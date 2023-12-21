Ирина Волк: В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение напавшим на инвалида - ветерана СВО

«Сегодня следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга предъявил двоим жителям Северной столицы обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Предварительно установлено, что 18 декабря 40-летний участник СВО, инвалид третьей группы, сделал замечание водителю и пассажиру иномарки, которая частично перекрыла проход по тротуару. Они вступили с ветераном в конфликт и нанесли ему не менее 10 ударов, причинив телесные повреждения. Злоумышленники задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими. В этот же день следователем Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых, произведен осмотр автомобиля, изучены видеозаписи с места происшествия. Ход предварительного расследования находится на контроле руководства ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.