У блогерши Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как выплатила все долги. Оказалось, что у нее остался долг в размере четырех миллионов рублей.

«Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — пояснил адвокат Лерчек Константин Третьяков в разговоре с Пятым каналом.

В марте этого года прокуратура Москвы предъявила обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу в неуплате налогов. До этого в доме Лерчек проходили обыски, где нашли золотые слитки весом восемь килограмм. В ноябре стало известно, что Чекалины выплатили все долги и с их счетов сняли арест.